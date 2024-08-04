Создатели F-16 постарались сделать его максимально бесполезным

Первым самолетом, спроектированном в 1958 году по этой концепции, стал F-4 Phantom. Максимальный взлетный вес этого тяжелого истребителя был таким же, как у B-24, бомбардировщика времен Второй мировой. Он нес четыре дальнобойных ракеты AIM-7 Sparrow и четыре ракеты ближнего боя AIM-9 Sidewinder. В теории его преимущество над самолетами предыдущего поколения, вроде созданного в те же годы МиГ-21, был таким же, как у танка перед конницей. Если бы все работало так, как задумано, то F-4 должен был уничтожить МиГ-21 издалека, еще до того, как противник сможет вступить в бой, поэтому на «Фантоме» изначально ~не разместили даже пушку~.