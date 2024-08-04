Сбросила с себя человека: женщина весом 130 кг начала худеть назло бывшему мужу, но постройнела лишь со второго раза

— Ни один вкус еды не сравнится с радостью от того, когда смотришься в зеркало. Когда любая одежда выглядит на тебе красиво как на манекене. Бывает, что, встречая на улице старых знакомых, с которыми я давно не виделась, они не узнают меня. Я вижу в каком шоке они пребывают. Я решила завести блог, где поделилась своими результатами. Первое видео с моими фотографиями «до» и «после» набрало за сутки миллион просмотров! Многие подписчики не поверили, писали, что, мол, это мама и дочь, либо вовсе фотошоп. По началу было обидно. А потом я поняла, что раз даже люди мне не верят, значит я достигла невероятного результата!