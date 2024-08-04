Сбросила с себя человека: женщина весом 130 кг начала худеть назло бывшему мужу, но постройнела лишь со второго раза

38-летняя Елена Искимжи за полтора года сбросила с себя целого человека! Вес она набирала постепенно с юности, а когда он дошел до отметки в 100 кило, супруг ушел к другой. Елена начала новую жизнь, похудела, вышла замуж, но… снова набрала вес, уже пугающие 130 кг! Ей стало тяжело даже просто встать с кровати. Чтобы вновь не потерять любовь, женщина взялась за себя и вот итог — похудела на 64 килограмма и сменила балахоны на обтягивающие платья и джинсы. Говорит, что голодания и диеты не помогали, а вот правильное питание и спорт подарили фигуру мечты. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
Набрала 130 килограммов.
— С лишним весом я мучилась с раннего возраста. У меня не было гормональных проблем, я просто питалась неправильно. Каждый прием пищи был как в последний раз. К тому же ни в чем себе не отказывала, еда была для меня источником удовольствия. Особенно любила все жареное: пирожки, картошку-пюре с котлетой, — признается Елена. — При этом с каждым набранным килограммом я себе не нравилась еще больше. Понимала, что я полненькая и от этого пыталась заесть стресс…
В 18 лет Елена вышла замуж. На тот момент ее вес достигал уже 98 килограммов при росте 166 сантиметров.
— За восемь лет брака я поправилась до 126 килограммов. Но муж никогда даже не намекал о том, что мне пора похудеть! Говорил, что его все устраивает… Однако через восемь лет он бросил меня ради другой. Это была моя знакомая. Оказалось, что два года они крутили роман за моей спиной. Я очень сильно переживала это. Первые две недели даже не выходила из дома.
Елена признается, что захотела сбросить лишний вес мужу назло, чтобы показать ему, кого он потерял. Однако подошла к этому вопросу неправильно: садилась на жесткие диеты и устраивала голодовки. Все это приводило лишь к срывам и проблемам со здоровьем.
— То худела, то набирала вес обратно. В итоге за четыре года мне удалось скинуть вес до 100 килограммов. Со временем я остыла и поняла, что не хочу что-то доказывать бывшему мужу или возвращать его. Я отпустила ситуацию и занялась своей личной жизнью. Через пять лет после развода познакомилась с мужчиной. Он полюбил меня такой, какая я есть.
Вскоре влюбленные решили пожениться. Во втором браке Елена вновь начала набирать вес и дошла до критической отметки — 130 килограммов.
Научилась считать калории.
— Однажды проснувшись утром, я поняла, что мне элементарно трудно встать с кровати. Моя жизнь катится на дно. Появилась одышка, я не могла без усилий наклониться, чтобы поднять что-то с пола или застегнуть обувь на ноге. Когда выходила из душа, я сперва присаживалась, отдыхала и только потом вытиралась полотенцем. Я чувствовала каждый килограмм лишнего веса в своем теле. Начали болеть ноги, суставы, появилось опасение возникновения сахарного диабета. Я понимала, что если что-то не поменять, то я просто могу умереть…
Елена рассказывает, что первым делом пересмотрела свой подход к питанию. Женщина изучила основы нутрициологии и научилась считать суточную норму белков, жиров и углеводов, следила за калориями.
— Отказалась от жареного и мучного. Начала добавлять в рацион больше овощей. Исключила фаст-фуд и сладости, заменила их полезными батончиками. Также отказалась от газировок, стала пить обычную воду. Убрала различные перекусы в виде бутербродов и печенья к чаю в течении дня, оставила только три полноценных приема пищи. По началу было тяжело. И если же все-таки срывалась и уходила в «зажор», то не ругала себя, а возвращалась обратно в систему.
Женщина признается, что сложнее всего было принимать участие в праздничных застольях. В самом начале пути своего похудения, отправляясь в гости, Елена даже брала с собой контейнеры с «правильной едой». Уже со временем она научилась выбирать из разнообразия блюд на столе то, что ей подходит.
— Конечно, в эти моменты меня все вокруг старались накормить и говорили, мол, ешь нормально, что ты такое навыдумывала. Я очень благодарна своему мужу, который все это время поддерживал меня. Он всегда говорил мне: «Ты прекрасна, но если похудеешь, то станешь настоящей королевой». Подбадривал меня, делал комплименты, замечал изменения во внешности, покупал ради меня в магазине какие-нибудь батончики без сахара и ходил со мной на прогулки.
Помогает похудеть и другим.
Усилия принесли свой результат через четыре месяца. Ушли отеки, похудело лицо, ноги стали тоньше, спал живот. Стрелка весов показывала уже 98 килограммов. Увидев эту цифру, Елена приобрела абонемент в спортивный зал и несколько раз в неделю начала посещать силовые и кардио-тренировки.
— Через год после начала похудения, когда я весила 74 кило, я сделала абдоминопластику. Врачи убрали мне четыре килограмма лишней кожи. За последующие несколько месяцев я скинула вес до 66 килограммов. И вот уже два года придерживаюсь его.
Скинув вес целого человека (64 килограмма) Елена кардинально поменяла свой гардероб. Вместо рубашек и спортивных штанов размеров 5XL, она облачилась в обтягивающие джинсы, платья и туфли на каблуке. Теперь женщина с удовольствием ходит по торговым центрам и выбирает то, что ей нравится, а не то, что налезет на фигуру. Елена признается, что благодаря похудению стала гораздо увереннее в себе.
— Ни один вкус еды не сравнится с радостью от того, когда смотришься в зеркало. Когда любая одежда выглядит на тебе красиво как на манекене. Бывает, что, встречая на улице старых знакомых, с которыми я давно не виделась, они не узнают меня. Я вижу в каком шоке они пребывают. Я решила завести блог, где поделилась своими результатами. Первое видео с моими фотографиями «до» и «после» набрало за сутки миллион просмотров! Многие подписчики не поверили, писали, что, мол, это мама и дочь, либо вовсе фотошоп. По началу было обидно. А потом я поняла, что раз даже люди мне не верят, значит я достигла невероятного результата!
Вскоре к блогеру начали обращаться за консультациями и другие женщины, которые хотят обрести фигуру мечты. Елена разработала программу похудения, с помощью которой ее подписчицы худеют комфортно и в удовольствие. Эту деятельность она сейчас совмещает с основной работой в юридической сфере.
— Я хочу делиться своей энергетикой и помогать тем, кто в этом нуждается. Чтобы они понимали, что все возможно и поверили в себя!