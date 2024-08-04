В Омске запустили передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Сегодня, 4 августа, в Омске будут работать передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Эти устройства расположены в зонах с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий, чтобы улучшить безопасность на омских дорогах.