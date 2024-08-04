В Омске запустили передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Сегодня, 4 августа, в Омске будут работать передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Эти устройства расположены в зонах с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий, чтобы улучшить безопасность на омских дорогах.
В своем паблике в социальной сети «Вконтакте» Госавтоинспекция Омской области сообщила:
«Сегодня передвижные комплексы автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений установлены на улицах Кирова, Богдана Хмельницкого, 22 апреля, Нефтезаводская, Волгоградская, Герцена, Черлакский тракт, Лизы Чайкиной, на проспекте Космический».
Воскресный день будет посвящен активным проверкам соблюдения правил дорожного движения.