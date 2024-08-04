Выплаты для участников СВО увеличили в Приморье: суммы

«Размер материальной помощи увеличен для граждан, заключивших контракт с военной частью, принимающей участие в СВО», — сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.
Также за мобилизованными и военнослужащими, заключившими контракты с минобороны, сохранится материальная выплата в размере 500 тысяч рублей. Согласно новому указу президента, данные категории будут получать помощь в размере 900 тысяч рублей.
Отметим, что Приморье входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников спецоперации и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.
Ранее стало известно, кому положена отсрочка от мобилизации в 2024 году.