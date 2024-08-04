Выплаты для участников СВО увеличили в Приморье: суммы

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ФедералПресс. В Приморье увеличены суммы выплат для граждан, заключивших контракт на участие в СВО с 1 августа 2024 года. Теперь единовременная выплата составит 1 млн 200 тысяч рублей, из которых 800 тысяч — региональные и 400 тысяч — федеральные.