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Выплаты для участников СВО увеличили в Приморье: суммы

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ФедералПресс. В Приморье увеличены суммы выплат для граждан, заключивших контракт на участие в СВО с 1 августа 2024 года. Теперь единовременная выплата составит 1 млн 200 тысяч рублей, из которых 800 тысяч — региональные и 400 тысяч — федеральные.

Источник: Reuters

«Размер материальной помощи увеличен для граждан, заключивших контракт с военной частью, принимающей участие в СВО», — сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Также за мобилизованными и военнослужащими, заключившими контракты с минобороны, сохранится материальная выплата в размере 500 тысяч рублей. Согласно новому указу президента, данные категории будут получать помощь в размере 900 тысяч рублей.

Отметим, что Приморье входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников спецоперации и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.

Ранее стало известно, кому положена отсрочка от мобилизации в 2024 году.