Обещать — значит жениться: Нариман Курбанов поделился планами на будущее после Олимпиады

АСТАНА, 4 августа — Sputnik. Нариман Курбанов поделился планами на будущее после Олимпиады.
Как признался спортсмен, на родине его ждет любимая девушка. Три года он обещал жениться на ней и теперь решил сдержать слово.
3 августа спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место.
«Я просто оставил всю работу телу, отключил мозг и шел до конца», — описал свое состояние на Олимпиаде Курбанов.
Нариман Курбанов впервые принимал участие в Олимпийских играх. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике на Олимпиаде. И вот как он прокомментировал свою победу:
«Я очень счастлив. Знаю, как именно в нашей стране воспримут эту медаль, сколько эмоций она вызовет. И мне сейчас хорошо от того, что творится в стране, нежели от того, что я держу эту медаль», — сказал серебряный призер Олимпиады.