Обещать — значит жениться: Нариман Курбанов поделился планами на будущее после Олимпиады

«Я очень счастлив. Знаю, как именно в нашей стране воспримут эту медаль, сколько эмоций она вызовет. И мне сейчас хорошо от того, что творится в стране, нежели от того, что я держу эту медаль», — сказал серебряный призер Олимпиады.