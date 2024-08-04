Более 30 домов у вокзалов Москвы капитально отремонтируют до конца 2024 года

Дом 42 на Большой Грузинской улице был возведен в 1975 году по индивидуальному проекту. На данный момент ремонтники очищают и промывают его фасад, который в дальнейшем обработают специальным антигрибковым средством и, в случае необходимости, заделают трещины. Кроме того, будет заменена входная группа — установят новые и современные двери подъезда. Старую кровлю на крыше здания снимут, сделают новую стяжку из песка и бетона, а позже уложат обновленное покрытие.