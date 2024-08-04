Умер Виктор Подвеско, известный в Иркутске футболист

— Болельщики со стажем помнят его как многолетнего капитана, игрока яркого и бескомпромиссного. На поле он всегда выделялся высоким игровым интеллектом и колоссальной работоспособностью. Его ясный ум и целеустремленность дали ему возможность найти свое место и в после футбольной действительности. Его врожденная порядочность и честность, высокая ответственность и преданность футболу снискали ему заслуженный авторитет и уважением товарищей, — говорится в сообщении.