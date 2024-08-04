Омский активист Движения первых побывал в КНДР в составе делегации России

В составе российской делегации Движения первых Дима Клещенок из города Тары Омской области побывал в Северной Корее. В КНДР в лагере «Сондовон» проводилась международная смена, где ребята из России провели больше недели.
Организаторами путешествия стали Движение Первых, Международный детский центр «Артек» и Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.
За это время ребят познакомили с культурой и историей страны, они побывали на экскурсиях, на мастер-классах. Общались со сверстниками, с которыми обсудили развитие дружеских и добрососедских отношений двух страны- России и Северной Кореи.