Как в Беларуси развивается почтовая система, рассказали в Минсвязи

В Беларуси лицензию на оказание услуг почтовой связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, приему подписки на печатные средства массовой информации и их доставке имеют 28 операторов почтовой связи. К новшествам и достижениям в сфере услуг почтовой связи, реализованным за последнее время на базе IT-технологий, относятся развитие национальной почтовой электронной системы, электронной авансовой системы, сервисов «Мобильный почтальон» и предпочтовой обработки, а также расширение сети почтоматов.



Национальная почтовая электронная система — это удобный и быстрый способ пересылки простых и заказных писем в электронной и гибридной форме с подтверждением факта вручения. Количество зарегистрированных пользователей в системе составляет более 5450 пользователей.



Электронная авансовая система расчета для юридических лиц — это оцифрованный аналог бумажной авансовой книжки, позволяющий осуществлять онлайн зачисление и списание денежных средств за услуги почтовой связи, а также оплачивать широкий спектр услуг почтовой связи. Количество заключенных договоров на оказание услуг с использованием электронной авансовой системы составляет более 18,7 тыс.



Сервис «Мобильный почтальон» позволил обеспечить населенные пункты, в том числе в сельской местности, широким спектром услуг вне объекта почтовой связи, в том числе услугами почтовой связи, банковскими, финансовыми и другими услугами.



В Минсвязи рассказали, что для развития дополнительного круглосуточного канала получения услуг почтовой связи, повышения уровня обслуживания пользователей и сокращения времени ожидания при получении почтовых отправлений продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов. Сеть почтоматов Республики Беларусь в настоящее время составляет более 150 единиц.