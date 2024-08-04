Красноярку, на которую упал кусок балкона, выписали из больницы

Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев.
Несчастный случай произошел 15 июля. Следствие опубликовало версию, согласно которой, 77-летняя женщина проходила мимо дома № 10 на улице Горького. В этот момент с балкона 4 этажа на нее упал каменный фрагмент облицовки.
С травмами пенсионерку доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму и госпитализировали. 2 августа женщину выписали. Врачи будут наблюдать за ней дома.
После падения куска балкона возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Установлено, что дом обслуживает управляющая компания «Культура ЖКХ». В апреле предприятие раскритиковали за обрезку деревьев под пни во дворах на Красной площади.
Также ранее сообщалось, что на мальчика чуть не упал фрагмент фасада в Красноярске.