В Омской области ожидаются перебои телерадиосигнала

С 5 по 11 августа жители региона могут столкнуться с временными отключениями телевизионных каналов из-за плановых работ.
На сайте Цифрового эфирного телевидения опубликован график отключений телерадиосигнала на неделю, с 5 по 11 августа 2024 года. В это время жители Омской области могут заметить перебои в работе телеканалов.
Отключения касаются жителей Омского, Любинского, Шербакульского, Колосовского, Усть-Ишимского, Одесского, Русско-Полянского и Седельниковского районов. Все 20 стандартных цифровых каналов, а также «Радио России» в Одесском и Русско-Полянском районах могут работать с перебоями.
5 августа с 08:00 до 14:00 отключения могут ожидаться в Веселой поляне, а с 07:00 до 14:00 в Колосовке.
В поселке Ачаирский отключения пройдут в один из трех дней: 5, 6 или 7 августа. Сигнал пропадет на 5 часов.
Ремонтные работы на 5 часов, касающиеся Седельниково, запланированы на 5 или 6 августа.
7 августа с 07:00 до 08:00 сигнал может пропасть в Летних, а с 08:00 до 14:00 — в Цветково;
8 августа с 06:00 до 12:00 — в Одесском;
9 августа с 08:00 до 11:00 будет две остановки по 10 минут в Екатеринославке.
Работы по отключению передающего оборудования запланированы в указанные часы, но их могут перенести из-за плохой погоды. Все отключения согласованы с вещателями.