Казахстанские атлеты заработали $625 тысяч за четыре олимпийские медали

Пока единственный обладатель золотой медали — дзюдоист Елдос Сметов, серебряный призер — гимнаст Нариман Курбанов и бронза — у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и у стрелков Александры Ле и Ислама Сатпаева.