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Казахстанские атлеты заработали $625 тысяч за четыре олимпийские медали

Суммы призовых казахстанским спортсменам расписаны в Правилах выплат, разработанных Минспорта.

АСТАНА, 4 августа — Sputnik. Казахстанские атлеты заработали $625 тысяч за четыре олимпийские медали в Париже.

В копилке казахстанской сборной — одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали, по данным на 4 августа.

Пока единственный обладатель золотой медали — дзюдоист Елдос Сметов, серебряный призер — гимнаст Нариман Курбанов и бронза — у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и у стрелков Александры Ле и Ислама Сатпаева.

И вот какие выплаты положены медалистам:

  • золото — 250 тысяч долларов;
  • серебро — 150 тысяч долларов;
  • бронза — 75 тысяч долларов.

Сегодня девятый день Олимпийских игр, на которых продолжат борьбу казахстанские спортсмены.