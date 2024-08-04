АСТАНА, 4 августа — Sputnik. Казахстанские атлеты заработали $625 тысяч за четыре олимпийские медали в Париже.
В копилке казахстанской сборной — одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали, по данным на 4 августа.
Пока единственный обладатель золотой медали — дзюдоист Елдос Сметов, серебряный призер — гимнаст Нариман Курбанов и бронза — у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и у стрелков Александры Ле и Ислама Сатпаева.
И вот какие выплаты положены медалистам:
- золото — 250 тысяч долларов;
- серебро — 150 тысяч долларов;
- бронза — 75 тысяч долларов.
Сегодня девятый день Олимпийских игр, на которых продолжат борьбу казахстанские спортсмены.