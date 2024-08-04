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Ливни на Южном Урале сменят кратковременные дожди и потепление до 27 градусов

Ливни на Южном Урале сменят кратковременные дожди и потепление до 27 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Трентоне: +22° 2 м/с 100% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

По информации синоптиков, в понедельник установится переменная облачность, ночью местами, а днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, кое-где грозы. Ночью и утром будут наблюдаться туманы. Ветер юго-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5 августа ночью плюс 10−15, днем — 22−27 градусов.

Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью преимущественно без осадков и плюс 12−14, завтра днем — кратковременный дождь, возможна гроза, плюс 23−25. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с.

Прогнозируется, что 5—7 августа установится умеренное тепло, к концу недели снова похолодает.