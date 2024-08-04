Ливни на Южном Урале сменят кратковременные дожди и потепление до 27 градусов

По информации синоптиков, в понедельник установится переменная облачность, ночью местами, а днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, кое-где грозы. Ночью и утром будут наблюдаться туманы. Ветер юго-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5 августа ночью плюс 10−15, днем — 22−27 градусов.