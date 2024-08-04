На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер

В чрезвычайном ведомстве обращают внимание, что есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, могут возникнуть аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий, нарушиться транспортное сообщение. Не исключены затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Предупреждают также о возможных подтоплениях территорий.