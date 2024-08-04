На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 4 августа, ночью 5 августа в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/c», — говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве обращают внимание, что есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, могут возникнуть аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий, нарушиться транспортное сообщение. Не исключены затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Предупреждают также о возможных подтоплениях территорий.
«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — уточняют в республиканском Главке МЧС России.
Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков и очистке от мусора ливневых канализаций.