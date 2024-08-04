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Синоптики заявили о рекорде выпадения осадков в Челябинске за всю историю наблюдений

Уральский гидрометцентр подвёл итоги второго месяца лета.

Сейчас в Трентоне: +22° 2 м/с 100% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Администрация Челябинска

Как сообщает пресс-служба организации, основной дождевой удар от каспийского циклона пришёлся на территории Челябинской и Курганской областей. Свердловская область буйством стихии оказался затронута в гораздо меньшей степени.

В большинстве районов Южного Урала в последние дни июля выпало двух- трёхмесячная норма осадков. В отдельных территориях отмечалось выпадение более 300% от среднемесячной нормы осадков.

Кроме того, в Магнитогорске и Челябинске за третью декаду июля установлен рекорд по выпадению осадков за всю историю метеонаблюдений. Так, согласно данным синоптиков, в Магнитогорске выпало сразу 126 миллиметров осадков, а в столице Южного Урала ещё больше, 184 миллиметра.