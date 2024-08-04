Синоптики заявили о рекорде выпадения осадков в Челябинске за всю историю наблюдений

Как сообщает пресс-служба организации, основной дождевой удар от каспийского циклона пришёлся на территории Челябинской и Курганской областей. Свердловская область буйством стихии оказался затронута в гораздо меньшей степени.
В большинстве районов Южного Урала в последние дни июля выпало двух- трёхмесячная норма осадков. В отдельных территориях отмечалось выпадение более 300% от среднемесячной нормы осадков.
Кроме того, в Магнитогорске и Челябинске за третью декаду июля установлен рекорд по выпадению осадков за всю историю метеонаблюдений. Так, согласно данным синоптиков, в Магнитогорске выпало сразу 126 миллиметров осадков, а в столице Южного Урала ещё больше, 184 миллиметра.