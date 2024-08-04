Синоптики заявили о рекорде выпадения осадков в Челябинске за всю историю наблюдений

Кроме того, в Магнитогорске и Челябинске за третью декаду июля установлен рекорд по выпадению осадков за всю историю метеонаблюдений. Так, согласно данным синоптиков, в Магнитогорске выпало сразу 126 миллиметров осадков, а в столице Южного Урала ещё больше, 184 миллиметра.