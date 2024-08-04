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В Омске помыли асфальт

В городе началась генеральная уборка после 308-летия Омска.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УДХБ убирают Омск после Дня города. Напомним, масштабные праздничные мероприятия прошли вчера.

В местах массовых гуляний были установлены как небольшие баки, так и контейнеры вместимостью 8 кубометров. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Шелест, с городских улиц уже вывезено 153 кубометра мусора.

«Кроме того, на Соборной площади была проведена помывка асфальта с использованием специализированной техники. Служба благоустройства продолжает трудиться над поддержанием чистоты в городе», — отметил мэр.