В Омске помыли асфальт

Сотрудники УДХБ убирают Омск после Дня города. Напомним, масштабные праздничные мероприятия прошли вчера.
В местах массовых гуляний были установлены как небольшие баки, так и контейнеры вместимостью 8 кубометров. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Шелест, с городских улиц уже вывезено 153 кубометра мусора.
«Кроме того, на Соборной площади была проведена помывка асфальта с использованием специализированной техники. Служба благоустройства продолжает трудиться над поддержанием чистоты в городе», — отметил мэр.