18 площадок для обучения детей работе с БАСами создали в школах Иркутской области

В 18 образовательных учреждениях Приангарья созданы площадки для обучения детей работе с БАСами. Это стало возможно благодаря участию в президентском национальном проекте «Беспилотные авиационные системы». В конце прошлого года Иркутская область вошла в число 30 регионов-победителей конкурсного отбора на получение субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.