18 площадок для обучения детей работе с БАСами создали в школах Иркутской области

В 18 образовательных учреждениях Приангарья созданы площадки для обучения детей работе с БАСами. Это стало возможно благодаря участию в президентском национальном проекте «Беспилотные авиационные системы». В конце прошлого года Иркутская область вошла в число 30 регионов-победителей конкурсного отбора на получение субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
— На средства федеральной субсидии минобр региона приобретает высокотехнологичное оборудование. Техника предназначена для Ангарского индустриального техникума и 17 общеобразовательных организаций. Это пять иркутских школ, пять ангарских, шесть братских и одна черемховская школа, среди которых четыре школы, где созданы инженерные (авиационные) классы, — сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Известно, что сумма федеральной субсидии составила около 274 миллионов рублей. Иркутская область предоставила софинансирование в размере 11 миллионов рублей. Оборудование поступит в школы к началу учебного года. Это различные виды беспилотных авиационных систем, конструкторы для создания спортивных квадрокоптеров, симуляторы для ручных и автономных полетов, полетные зоны.