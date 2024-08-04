Ветеран войны отпраздновал 99-летие в Алматы

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Дмитриевич Белозеров отпраздновал свое 99-летие.
Со знаменательной датой его поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Бостандыкского района Алматы. Они выразили фронтовику огромную благодарность за его подвиги и героизм, вручили подарки. С теплыми словами и пожеланиями обратился к ветерану начальник Управления полковник Арман Турганбаев.
«Ваш путь — это пример для нас всех и молодого поколения. Мы помним, мы гордимся, крепкого здоровья Вам» Полковник Арман Турганбаев.
Владимир Дмитриевич родился 3 августа 1925 года в Шымкенте. Когда в 1941 году началась война, он был учащимся железнодорожного училища. В 1942 году его семья переехала в Алтайский край, откуда в 1943 году 18-летнего Владимира призвали в ряды Советской Армии. Его зачислили в Барнаульское пехотное училище, но окончить его не удалось — в июне весь курс отправили на фронт. Владимир воевал в составе 280-го стрелкового полка, 92-й Гвардейской дивизии, 3-го Украинского фронта.
Первое боевое крещение Владимир Дмитриевич получил на украинской земле, но настоящие испытания начались при форсировании Днепра, где он получил тяжелое ранение в голову. После длительного лечения он не смог вернуться на фронт из-за контузии. За свою отвагу в боях Владимир Дмитриевич был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны.
Несмотря на преклонный возраст, Владимир Дмитриевич чувствует себя хорошо благодаря утренней зарядке, которой занимается ежедневно. Ветеран также увлекается шахматами.
Его боевые и трудовые заслуги отмечены орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, орденом Ленина и юбилейными медалями.