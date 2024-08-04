Ветеран войны отпраздновал 99-летие в Алматы

Владимир Дмитриевич родился 3 августа 1925 года в Шымкенте. Когда в 1941 году началась война, он был учащимся железнодорожного училища. В 1942 году его семья переехала в Алтайский край, откуда в 1943 году 18-летнего Владимира призвали в ряды Советской Армии. Его зачислили в Барнаульское пехотное училище, но окончить его не удалось — в июне весь курс отправили на фронт. Владимир воевал в составе 280-го стрелкового полка, 92-й Гвардейской дивизии, 3-го Украинского фронта.