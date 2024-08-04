Грозы и дожди прогнозируют в Беларуси 5 августа

Какой будет погода на неделе с 5 по 11 августа, рассказал синоптик Рябов В отдельных районах ожидаются грозы, в ночные и утренние часы — слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый, при грозах порывистый.



Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов, днем воздух прогреется до 20−26 градусов.