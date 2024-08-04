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Грозы и дожди прогнозируют в Беларуси 5 августа

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 5 августа будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами по Брестской области — сильные. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Трентоне: +22° 2 м/с 100% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

Какой будет погода на неделе с 5 по 11 августа, рассказал синоптик Рябов В отдельных районах ожидаются грозы, в ночные и утренние часы — слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов, днем воздух прогреется до 20−26 градусов.