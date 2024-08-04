В Витебске наниматель уволил женщину по ее требованию, а с него взыскали 5400 рублей

В Витебске наниматель уволил женщину по ее требованию, с него взыскали 5400 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
Сообщается, что Департаментом в момент рассмотрения обращения сотрудницы, работавшей на условиях контракта в организации по переработке молока и производству сыров, которая была уволена по ее же требованию по причине нарушения законодательства со стороны нанимателя, выяснилось, что не была произведена выплата минимальной компенсации в размере трех среднемесячных заработков.
В ведомстве пояснили, что указанная выплата предусмотрена часть 5 статьи 261−5 Трудового кодекса. Она является минимальной компенсацией в случае досрочного расторжения контракта по причине нарушения нанимателем законодательства о труде. Таким образом наниматель нарушил не только названную норму, но также и часть 1 статьи 77 Трудового кодексе, где сказано, что все выплаты в момент увольнения сотрудник должен получить не позднее этой даты.
Говорится, что на основании решения Витебского областного управления в пользу уволенной сотрудницы с нанимателя взыскали более 5400 рублей. В отношении виновного лица рассматривается вопрос, связанный с началом административного процесса за нарушение законодательства о труде.