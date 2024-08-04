В Витебске наниматель уволил женщину по ее требованию, а с него взыскали 5400 рублей

Сообщается, что Департаментом в момент рассмотрения обращения сотрудницы, работавшей на условиях контракта в организации по переработке молока и производству сыров, которая была уволена по ее же требованию по причине нарушения законодательства со стороны нанимателя, выяснилось, что не была произведена выплата минимальной компенсации в размере трех среднемесячных заработков.