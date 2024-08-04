Для скоростного трамвая в Ростове обособят пути на трех улицах Западного

По словам спикера, предложение связано с выполнением концессионного соглашения по развитию в городе трамвайной сети. Согласно проекту, к 2028 году в донской столице должны быть введены в эксплуатацию два новых трамвайных маршрута, соединяющих Левенцовский микрорайон с Госпиталем ветеранов войн на улице 26-я Линия и с районом Сельмаш. Таким образом, дублируются все три троллейбусных маршрута, идущие по проспекту Стачки.