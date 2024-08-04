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Для скоростного трамвая в Ростове обособят пути на трех улицах Западного

В Ростове на Левенцовском для скоростного трамвая отгородят пути на трех улицах.

Источник: "Ростовский трамвай"

В Ростове-на-Дону, в районе Левенцовский, для скоростного трамвая обособят пути сразу на трех улицах с плотным трафиком. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на заместителя главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Симкова.

По словам спикера, предложение связано с выполнением концессионного соглашения по развитию в городе трамвайной сети. Согласно проекту, к 2028 году в донской столице должны быть введены в эксплуатацию два новых трамвайных маршрута, соединяющих Левенцовский микрорайон с Госпиталем ветеранов войн на улице 26-я Линия и с районом Сельмаш. Таким образом, дублируются все три троллейбусных маршрута, идущие по проспекту Стачки.

Как заявил замглавы, будущее развитие трамвайной сети приведет к перераспределению пассажиропотоков. Поэтому подрядчик предложил убрать с проспекта Стачки все троллейбусные маршруты. И подкрепил свои слова заключением экспертов Российского университета транспорта о целесообразности решения.

Также Симков заметил, что в таком случае не понадобятся запланированные ранее работы по переустройству троллейбусной сети на Западном.

Вносить ли такие изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города, будут решать участники одного из ближайших заседаний городской думы.