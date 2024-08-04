Омский «Авангард» продолжает традицию награждения болельщиков

Омский хоккейный клуб «Авангард» продолжает радовать своих самых преданных болельщиков. На этот раз защитник команды Даррен Диц вручил абонемент на матчи клубу заслуженному фанату Олегу Островскому. «Замечательная традиция дарить сезонные абонементы нашим заслуженным болельщикам!», — отметили в клубе. — Преданные фанаты — это опора и душа команды, и клуб «Авангард» с гордостью продолжает эту приятную практику". Вручение состоялось на даче Островского, где он провел для гостей экскурсию по своему мини-музею, посвященному хоккею. В знак благодарности за награду фанат угостил Дица чаем и подарил пакет свежих огурцов и помидоров с дачи.