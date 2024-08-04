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Омичи напуганы черными жуками

Непонятные насекомые атаковали омские многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы многоэтажного дома по улице Омская, 123 сообщили о массовом нашествии неизвестных черных жуков. Насекомые атакуют дом вечером и ночью.

«Облеплен был ими весь дом, живем на первом этаже, всю ночь ловили их в квартире, более 30 штук выловили. Они лезут во все щели с улицы. Их очень много», — рассказали жители в телеграм-канале «Омск Live».

Люди напуганы нашествием и не знают, куда обращаться. Как пишут омичи, таких же жуков видели на улицах Чернышевского и Рабиновича и в Амуре. В комментариях к посту есть сообщение о том, что жуки якобы еще и кусаются.