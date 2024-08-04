Новый факультатив появится у белорусских первоклашек

Учебная программа предназначена для учащихся первых или вторых классов.
На этих занятиях детей будут учить анализировать и понимать физическую природу различных явлений, они призваны углубить их знания об окружающем мире, чтобы у них сформировался интерес к изучению естественнонаучных дисциплин и это помогло успешно обучаться физике посредством проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Усвоив содержание учебного материала, школьники получат представления об особенностях внутреннего строения вещества в трех основных агрегатных состояниях, условиях плавания тела в жидкости, теплопроводности материалов, а также назначении и работе разнообразных приборов и пр. Они будут проводить несложные опыты, участвовать в исследовательской работе, выдвигать гипотезы, формулировать выводы
Факультативные занятия предполагают, в частности, игровую форму обучения, эксперименты и моделирование.