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Новый факультатив появится у белорусских первоклашек

Министерство образования утвердило учебную программу факультативных занятий для начальной школы «Лаборатория открытий».

Источник: Смартпресс

Учебная программа предназначена для учащихся первых или вторых классов.

На этих занятиях детей будут учить анализировать и понимать физическую природу различных явлений, они призваны углубить их знания об окружающем мире, чтобы у них сформировался интерес к изучению естественнонаучных дисциплин и это помогло успешно обучаться физике посредством проектной и учебно-исследовательской деятельности.

Усвоив содержание учебного материала, школьники получат представления об особенностях внутреннего строения вещества в трех основных агрегатных состояниях, условиях плавания тела в жидкости, теплопроводности материалов, а также назначении и работе разнообразных приборов и пр. Они будут проводить несложные опыты, участвовать в исследовательской работе, выдвигать гипотезы, формулировать выводы и т. д.

Факультативные занятия предполагают, в частности, игровую форму обучения, эксперименты и моделирование.

образование