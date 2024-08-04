Новый факультатив появится у белорусских первоклашек

На этих занятиях детей будут учить анализировать и понимать физическую природу различных явлений, они призваны углубить их знания об окружающем мире, чтобы у них сформировался интерес к изучению естественнонаучных дисциплин и это помогло успешно обучаться физике посредством проектной и учебно-исследовательской деятельности.