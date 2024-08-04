Володин пригрозил властям Саратова уголовной статьей за плохую уборку

В частности, председатель Госдумы напомнил о «непростой» реализации проекта по реконструкции набережной в Саратове, которую сейчас необходимо поддерживать и развивать. «Набережную построили, а кто ее будет убирать, а кто будет ее поддерживать в нормальном состоянии? А если ее не поддерживать год-второй, от этой набережной ничего не останется. У меня вопрос один: как вы собираетесь дальше работать, будучи градоначальником, Лада Михайловна [Мокроусова]?» — обратился он к мэру Саратова.