В России начались показы фильма Marvel «Дэдпул и Росомаха»

В конце 2019 года Мартин Скорсезе разгневал поклонников кинокомиксов словами о том, что фильмы Marvel в большей степени похожи на парки аттракционов, чем на кино. Спустя время оказалось, что режиссер просто начал говорить об этих вещах до того, как это стало мейнстримом: в то время у Marvel только-только завершилась третья фаза киновселенной, а вместе с ней и вся «Сага бесконечности» — франшиза была на пике, до начала проблемной четвертой фазы оставалось около полутора лет. Сегодня, в разгар пятой фазы (и «Саги мультивселенной»), складывается ощущение, что Скорсезе выразился излишне мягко.