Черняховск украсили макаронными деревьями

В Черняховске состоялась экологическая акция по высадки необычных деревьев. Об этом рассказали в сообществе «Черняховский муниципальный округ» в «ВКонтакте».
— Было высажено десять саженцев Катальпы орхидеевидной. Это растение называют деревом счастья. А еще катальпа имеет другое интересное название — макаронное дерево. Дело в том, что ее плоды — стручки имеют причудливую форму, напоминают макароны, — прокомментировали участники мероприятия.
Кроме этого, муниципальные служащие — главные участники этой акции высадили мискантус — многолетнее травянистое растение.