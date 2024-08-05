Черняховск украсили макаронными деревьями

— Было высажено десять саженцев Катальпы орхидеевидной. Это растение называют деревом счастья. А еще катальпа имеет другое интересное название — макаронное дерево. Дело в том, что ее плоды — стручки имеют причудливую форму, напоминают макароны, — прокомментировали участники мероприятия.