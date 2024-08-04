Молдавская теннисистка завоевала медаль на Олимпиаде в Париже: Бронза у Кристины Букши, но наша страна эту победу потеряла

Кристина Букша родилась в Кишиневе, здесь стала заниматься теннисом, потом переехал с семьей в Кантабрию (Испания). Тренером является ее отец, Ион Букша. За свою карьеру Кристина победителем одного турнира WTA в одиночном разряде и победительница четырёх турниров WTA в парном разряде. В рейтинге WTA занимает 83-е место (в одиночном разряде) и 66-е (в парном). Но, увы, Кристина ныне выступает под испанским флагом и на Олимпиаде в Париже играет пару с Сарой Соррибес Тормо.