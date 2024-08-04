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Молдавская теннисистка завоевала медаль на Олимпиаде в Париже: Бронза у Кристины Букши, но наша страна эту победу потеряла

Правда, теннисистка, родившаяся в Кишиневе, ныне выступает за Испанию.

Источник: соцсети

Кристина Букша родилась в Кишиневе, здесь стала заниматься теннисом, потом переехал с семьей в Кантабрию (Испания). Тренером является ее отец, Ион Букша. За свою карьеру Кристина победителем одного турнира WTA в одиночном разряде и победительница четырёх турниров WTA в парном разряде. В рейтинге WTA занимает 83-е место (в одиночном разряде) и 66-е (в парном). Но, увы, Кристина ныне выступает под испанским флагом и на Олимпиаде в Париже играет пару с Сарой Соррибес Тормо.

Вместе они дошли до полуфинала олимпийского турнира, где проиграли российскому дуэту Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

А несколько минут назад завершился их поединок за третье место против чешской пары Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Испанский дуэт победил в двух сетах со счетом 6:2; 6:2 и завоевал бронзовые медали!

Вот только жаль, что эта медаль идет в зачет испанской сборной, а не молдавской, в активе которой пока всего две бронзовые награды.