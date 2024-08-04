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Собянин рассказал о реконструкции старейшего трамвайного депо Москвы

Старейшему в столице трамвайному депо им. Апакова исполнилось 115 лет. К праздничной дате в депо началась реконструкция, и в ближайшее время оно будет благоустроено и технически обновлено. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Это старейшее действующее трамвайное депо Москвы. Оно ни на день не останавливало работу, даже в тяжёлые годы гражданской войны и Великой Отечественной. Ремонт тут проходил лишь однажды — в начале 60-х. Поэтому сейчас в депо на улице Шаболовке проводим масштабную реконструкцию», — пояснил Сергей Собянин.

В ходе реконструкции в депо будет произведено расширение проезда, прокладка более 3 км новых путей и замена кабельных линий. На следующих этапах реконструкции планируется установить здесь современные станки для обточки колёс трамвая. Заезд в обновленное депо будет организован по типу конвейера, в результате чего процесс обслуживания станет до двух раз быстрее, сократится нагрузка на Шаболовку. Административный корпус депо, объект культурного наследия, тоже ждёт бережная реставрация. По словам мэра столицы, после реконструкции депо станет самым современным в городе.

Собянин Сергей
строительство