Собянин рассказал о реконструкции старейшего трамвайного депо Москвы

В ходе реконструкции в депо будет произведено расширение проезда, прокладка более 3 км новых путей и замена кабельных линий. На следующих этапах реконструкции планируется установить здесь современные станки для обточки колёс трамвая. Заезд в обновленное депо будет организован по типу конвейера, в результате чего процесс обслуживания станет до двух раз быстрее, сократится нагрузка на Шаболовку. Административный корпус депо, объект культурного наследия, тоже ждёт бережная реставрация. По словам мэра столицы, после реконструкции депо станет самым современным в городе.