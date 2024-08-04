В Екатеринбурге снимут мистический детектив от сценариста сериала «Слово пацана»

«Я собираюсь в следующем году снимать в Екатеринбурге, мы там запускаем большой проект. Я очень надеюсь, что все случится и все получится. Это будет большой сериал в стиле мистического детектива», — сообщил господин Золотарев в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что хотел бы снимать проекты о региональных историях, а не только о Санкт-Петербурге и Москве.
Андрей Золотарев также работал над сценариями к фильмам «Сто лет тому вперед», «Призрак» и «Повелитель ветра». Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в прокат в 2023 году. Сюжет рассказывает о жизни молодежных ОПГ в советской Казани в конце 1980-х годов. Сериал снял режиссер Жора Крыжовников.