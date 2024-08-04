Трентон
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге снимут мистический детектив от сценариста сериала «Слово пацана»

В Екатеринбурге в 2025 году снимут сериал в жанре мистического детектива от сценариста картины «Слово пацана» и фильма «Лед» Андрея Золотарева, сообщает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

«Я собираюсь в следующем году снимать в Екатеринбурге, мы там запускаем большой проект. Я очень надеюсь, что все случится и все получится. Это будет большой сериал в стиле мистического детектива», — сообщил господин Золотарев в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что хотел бы снимать проекты о региональных историях, а не только о Санкт-Петербурге и Москве.

Андрей Золотарев также работал над сценариями к фильмам «Сто лет тому вперед», «Призрак» и «Повелитель ветра». Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в прокат в 2023 году. Сюжет рассказывает о жизни молодежных ОПГ в советской Казани в конце 1980-х годов. Сериал снял режиссер Жора Крыжовников.

кино