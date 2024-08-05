«Брусчатые дорожки и цветы на парапете»: как благоустраивают остров Канта в Калининграде

Основные работы по благоустройству острова Канта в Калининграде планируют завершить к концу года. Сейчас специалисты укладывают плитку на набережных и готовят основания для павильонов рядом с эстакадным мостом. Как идут работы и что уже успели сделать — в материале Калининград.Ru.
К благоустройству территории на острове Канта приступили в конце 2023 года. Заказчиком выступает Кафедральный собор. Учреждение заключило множество контрактов на выполнение работ и поставку материалов. Самый крупный — на устройство освещения и сетей связи. Подрядчик получит за работы 120 млн рублей.
Отдельные договоры заключили на укладку плитки, ремонт парапетов, обустройство площадок, павильонов, изготовление малых архитектурных форм, поставку лиственницы, металлоконструкций и других материалов. Общий объём финансирования составляет около 300 миллионов рублей.
По словам директора Кафедрального собора Григория Хуциева, к туристическому сезону на острове Канта успели провести большой объём работ. Подрядчики отремонтировали набережную со стороны бывшего ДКМ: вдоль Преголи уложили плитку и брусчатку. Рядом обустроили амфитеатр и деревянную детскую площадку. В районе Медового моста появились скамейки и клумба с многолетними растениями, на парапетах установили конструкции с цветами. На острове Канта также смонтировали несколько павильонов, провели коммуникации и сети связи.
Сейчас подрядчик готовит основание для покрытия на набережной со стороны Московского проспекта, часть плитки уже уложили. Специалисты также работают под эстакадным мостом: там появятся павильоны для сувенирных лавок и кафе. Параллельно территорию готовят к началу строительства пешеходного моста, что осложняет благоустройство. Спецтехника может подъезжать на площадку только по набережной.
«По мере того, как появляются деньги, приходит оборудование и материалы, мы выполняем работы. До конца года основной будет завершён», — отметил Хуциев в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.
Проект благоустройства острова Канта готовила компания «Другая архитектура». По задумке авторов, набережные и парк вокруг Кафедрального собора приведут к единой концепции. «Цель проекта — создание зоны отдыха путём объединения всей территории системой променадов и дорожек, восстановления и развития ландшафтной структуры и благоустройства острова Канта», — отмечают авторы идеи.
Первый этап благоустройства острова Канта завершили осенью 2020 года. Там заменили покрытие, проложили дорожки, установили необычные указатели, урны и бордюры из кортеновской стали, а фонарные столбы выкрасили в коричневый цвет. На острове также появились новые места для отдыха, летний амфитеатр и сувенирные лавки.