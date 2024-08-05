«Брусчатые дорожки и цветы на парапете»: как благоустраивают остров Канта в Калининграде

По словам директора Кафедрального собора Григория Хуциева, к туристическому сезону на острове Канта успели провести большой объём работ. Подрядчики отремонтировали набережную со стороны бывшего ДКМ: вдоль Преголи уложили плитку и брусчатку. Рядом обустроили амфитеатр и деревянную детскую площадку. В районе Медового моста появились скамейки и клумба с многолетними растениями, на парапетах установили конструкции с цветами. На острове Канта также смонтировали несколько павильонов, провели коммуникации и сети связи.