NYT рассказала о сложностях в знакомствах женщин и мужчин на Украине

В 2023 году, пишет NYT, на Украине было зафиксировано самое низкое число зарегистрированных браков за последние 10 лет. Сервис мониторинга регистрационных данных «Опендатабт» со ссылкой на Минюст писал, что за тот год в стране родилось 187 тыс. детей, что на 32% меньше показателей 2021 года. Наибольший спад рождаемости зафиксирован в Киеве — 19,9 тыс. младенцев (на 33% меньше, чем в 2021 году). По данным The Wall Street Journal, уровень рождаемости на Украине еще до февраля 2022 года был самым низким в Европе.