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Южный Урал вошёл в число регионов-лидеров по перспективности трудоустройства

Такими данными поделились аналитики крупнейшего в стране рекрутингового сервиса.

Источник: Reuters

Исследование охватывает актуальные данные по состоянию на конец третьего квартала 2024 года.

Эксперты основывались на ряде объективных статистических данных, ключевыми из которых был средний размер предлагаемой работодателями заработной платы, а также его соотношение к установленному в субъекте размеру прожиточного маинимума.

В топ-15 регионов-лидеров попало сразу три региона Уральского федерального округа. Так, на седьмом месте разместилась Свердловская область, а сразу за ней Ямало-Ненецкий автономный округ.

Челябинская область замкнула топ-15 сводного рейтинга регионов. Перспективность начала построения карьеры именно на Южном Урале эксперты оценили в 74,03 рейтинговых балла.

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