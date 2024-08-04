Южный Урал вошёл в число регионов-лидеров по перспективности трудоустройства

Исследование охватывает актуальные данные по состоянию на конец третьего квартала 2024 года.
Эксперты основывались на ряде объективных статистических данных, ключевыми из которых был средний размер предлагаемой работодателями заработной платы, а также его соотношение к установленному в субъекте размеру прожиточного маинимума.
В топ-15 регионов-лидеров попало сразу три региона Уральского федерального округа. Так, на седьмом месте разместилась Свердловская область, а сразу за ней Ямало-Ненецкий автономный округ.
Челябинская область замкнула топ-15 сводного рейтинга регионов. Перспективность начала построения карьеры именно на Южном Урале эксперты оценили в 74,03 рейтинговых балла.