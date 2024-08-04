«Игры великой степи»: в Алматы состоялся фестиваль национальных видов спорта

АСТАНА, 4 августа — Sputnik. В Алматы состоялся фестиваль национальных видов спорта «Ұлы дала ойындары» («Игры великой степи»), сообщила дирекция Всемирных игр кочевников.
Проводится он ежегодно с участием самых сильных спортсменов из всех областей Казахстана. В этот раз фестиваль состоялся в рамках V Всемирных игр кочевников.
На алматинском ипподроме собрались более 700 участников. Они соревновались в таких видах спорта как:
- «Көкпар»;
- «Аударыспақ»;
- «Теңге ілу»;
- «Жамбы ату»;
- «Асық ату»;
- «Тоғызқұмалақ».
- А также «Қазақ күресі» («Казахская борьба») и «Бәйге» («Конные скачки»).
По словам организаторов, главная цель — популяризация национальных видов спорта и содействие его развитию. К тому же, это еще одна возможность показать молодежи традиции и обычаи народа.
«Пришло около 2000 человек. Мы думаем, что во время соревнований количество участников увеличится. В настоящее время в Аламан бәйге участвуют 63 лошадей, в Құнан бәйге — 33 лошадей!», — сказал организатор фестиваля Бауыржан Талгатұлы.
В «Құнан байге» («Конные скачки») определилась тройка финалистов. Первым финишировал Абзал Турысбек из Алматы, 2 место — Ерсултан Жаркын из Астаны, 3 место — Азамат Акын из Алматинской области, 4 место — Арнур Саматулы из Жамбылской области и 5 место — Айбек Ушкемпир из Алматинской области.
Призовой фонд составил:
- 1 место — 1 миллион тенге (2,1 тысячи долларов);
- 2 место — 500 тысяч тенге (1,05 тысячи долларов);
- 3 место — 250 тысяч тенге (526 долларов);
- 4 место — 150 тысяч тенге (316 долларов);
- 5 место — 100 тысяч тенге (210 долларов).
В «Аламан байге» 1 место досталось Алихан Болатханулы — наезднику из Жетысуйской области, 2 место занял Нурали Болат, 3 место — Еларыс, 2 место — Ақпейіл Кошпейілулы и 5 место — Аян Султан из Алматинской области.
Призовой фонд:
- 1 место — 1,5 миллиона тенге (3,1 тысячи долларов);
- 2 место — 600 тысяч тенге (1,2 тысячи долларов);
- 3 место — 400 тысяч тенге (842 доллара);
- 4 место — 300 тысяч тенге (632 доллара);
- 5 место — 200 тысяч тенге (421 доллар).
Также состоялась ярмарка ремесел и различные турниры: по армрестлингу, поднятию гирь, «Тоғызқұмалақ» и «Асық ату» («Асыки»).
В соревнованиях по армрестлингу приняли участие более 170 человек и 40 — по поднятию гирь. Помимо зрелищных соревнований, зрители любовались ловчими птицами, охотничьими собаками. Разбавили спортивные состязания выступления музыкальных коллективов.