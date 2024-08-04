«Игры великой степи»: в Алматы состоялся фестиваль национальных видов спорта

«Пришло около 2000 человек. Мы думаем, что во время соревнований количество участников увеличится. В настоящее время в Аламан бәйге участвуют 63 лошадей, в Құнан бәйге — 33 лошадей!», — сказал организатор фестиваля Бауыржан Талгатұлы.