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«Игры великой степи»: в Алматы состоялся фестиваль национальных видов спорта

Ежегодное красочное мероприятие в рамках Всемирных игр кочевников собрало сильных представителей из всех регионов Казахстана.

АСТАНА, 4 августа — Sputnik. В Алматы состоялся фестиваль национальных видов спорта «Ұлы дала ойындары» («Игры великой степи»), сообщила дирекция Всемирных игр кочевников.

Проводится он ежегодно с участием самых сильных спортсменов из всех областей Казахстана. В этот раз фестиваль состоялся в рамках V Всемирных игр кочевников.

На алматинском ипподроме собрались более 700 участников. Они соревновались в таких видах спорта как:

  • «Көкпар»;
  • «Аударыспақ»;
  • «Теңге ілу»;
  • «Жамбы ату»;
  • «Асық ату»;
  • «Тоғызқұмалақ».
  • А также «Қазақ күресі» («Казахская борьба») и «Бәйге» («Конные скачки»).

По словам организаторов, главная цель — популяризация национальных видов спорта и содействие его развитию. К тому же, это еще одна возможность показать молодежи традиции и обычаи народа.

«Пришло около 2000 человек. Мы думаем, что во время соревнований количество участников увеличится. В настоящее время в Аламан бәйге участвуют 63 лошадей, в Құнан бәйге — 33 лошадей!», — сказал организатор фестиваля Бауыржан Талгатұлы.

В «Құнан байге» («Конные скачки») определилась тройка финалистов. Первым финишировал Абзал Турысбек из Алматы, 2 место — Ерсултан Жаркын из Астаны, 3 место — Азамат Акын из Алматинской области, 4 место — Арнур Саматулы из Жамбылской области и 5 место — Айбек Ушкемпир из Алматинской области.

Призовой фонд составил:

  • 1 место — 1 миллион тенге (2,1 тысячи долларов);
  • 2 место — 500 тысяч тенге (1,05 тысячи долларов);
  • 3 место — 250 тысяч тенге (526 долларов);
  • 4 место — 150 тысяч тенге (316 долларов);
  • 5 место — 100 тысяч тенге (210 долларов).

В «Аламан байге» 1 место досталось Алихан Болатханулы — наезднику из Жетысуйской области, 2 место занял Нурали Болат, 3 место — Еларыс, 2 место — Ақпейіл Кошпейілулы и 5 место — Аян Султан из Алматинской области.

Призовой фонд:

  • 1 место — 1,5 миллиона тенге (3,1 тысячи долларов);
  • 2 место — 600 тысяч тенге (1,2 тысячи долларов);
  • 3 место — 400 тысяч тенге (842 доллара);
  • 4 место — 300 тысяч тенге (632 доллара);
  • 5 место — 200 тысяч тенге (421 доллар).

Также состоялась ярмарка ремесел и различные турниры: по армрестлингу, поднятию гирь, «Тоғызқұмалақ» и «Асық ату» («Асыки»).

В соревнованиях по армрестлингу приняли участие более 170 человек и 40 — по поднятию гирь. Помимо зрелищных соревнований, зрители любовались ловчими птицами, охотничьими собаками. Разбавили спортивные состязания выступления музыкальных коллективов.