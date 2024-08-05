В больнице остался один ребёнок: Беспрозванных рассказал о состоянии детей, отравившихся в светлогорском лагере

Четверых из пяти детей, которые отравились в светлогорском лагере «Огонёк», выписали. Об этом рассказал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в воскресенье, 4 августа.
«Новости хорошие: четверых детей уже выписали. В стационаре инфекционной больницы на Фрунзе под наблюдением остаётся 13-летний пациент, его состояние также не вызывает никаких опасений. Роспотребнадзор продолжает расследование. Уже установили, что это ротавирус. Санэпидслужба и врачи сработали оперативно. Благодаря этому вовремя оказали всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
В лагере «Огонёк», где произошла вспышка инфекции, досрочно завершили третью смену, родителям вернут деньги за путёвки. Возбуждено уголовное дело, о ходе расследования доложат главе СК России.