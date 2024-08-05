В больнице остался один ребёнок: Беспрозванных рассказал о состоянии детей, отравившихся в светлогорском лагере

«Новости хорошие: четверых детей уже выписали. В стационаре инфекционной больницы на Фрунзе под наблюдением остаётся 13-летний пациент, его состояние также не вызывает никаких опасений. Роспотребнадзор продолжает расследование. Уже установили, что это ротавирус. Санэпидслужба и врачи сработали оперативно. Благодаря этому вовремя оказали всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.