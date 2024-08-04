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Среднюю цену порции плова определили в Узбекистане

Агентство Узбекистана по статистике определило средние цены на порцию плова в региональных суповых центрах Узбекистана на июль 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на daryo.uz.

Цены на популярное национальное блюдо распределились следующим образом:

  • Каракалпакстан: 24 300 сум (917,16 тенге)
  • Андижанская область: 25 800 сум (973,77 тенге)
  • Бухарская область: 29 000 сум (1094,55 тенге)
  • Джизакская область: 26 100 сум (985,09 тенге)
  • Кашкадарьинская область: 28 100 сум (1060,58 тенге)
  • Навоийская область: 24 600 сум (928,48 тенге)
  • Наманганская область: 20 000 сум (754,86 тенге)
  • Самаркандская область: 27 800 сум (1049,26 тенге)
  • Сурхандарьинская область: 27 100 сум (1022,84 тенге)
  • Сырдарьинская область: 23 600 сум (890,74 тенге)
  • Ташкентская область: 25 700 сум (970 тенге)
  • Ферганская область: 23 800 сум (898,28 тенге)
  • Хорезмская область: 28 300 сум (1068,13 тенге)
  • Ташкент: 30 400 сум (1147,39 тенге)

Цены фиксируются регистратором цен и могут меняться в зависимости от времени и места. В расчетах учитываются только средние цены на плов в отдельных заведениях общественного питания (центрах Оша), исключая рестораны и чайные. Подборка заведений обновляется каждый год в январе для объективной оценки изменения цен.

8 сентября 2023 года в Узбекистане был установлен мировой рекорд по приготовлению самой большой порции плова. Вес блюда составил 7 360 кг, что на сегодняшний день является абсолютным рекордом.