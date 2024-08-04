Среднюю цену порции плова определили в Узбекистане

Цены фиксируются регистратором цен и могут меняться в зависимости от времени и места. В расчетах учитываются только средние цены на плов в отдельных заведениях общественного питания (центрах Оша), исключая рестораны и чайные. Подборка заведений обновляется каждый год в январе для объективной оценки изменения цен.