Среднюю цену порции плова определили в Узбекистане

Цены на популярное национальное блюдо распределились следующим образом:
- Каракалпакстан: 24 300 сум (917,16 тенге)
- Андижанская область: 25 800 сум (973,77 тенге)
- Бухарская область: 29 000 сум (1094,55 тенге)
- Джизакская область: 26 100 сум (985,09 тенге)
- Кашкадарьинская область: 28 100 сум (1060,58 тенге)
- Навоийская область: 24 600 сум (928,48 тенге)
- Наманганская область: 20 000 сум (754,86 тенге)
- Самаркандская область: 27 800 сум (1049,26 тенге)
- Сурхандарьинская область: 27 100 сум (1022,84 тенге)
- Сырдарьинская область: 23 600 сум (890,74 тенге)
- Ташкентская область: 25 700 сум (970 тенге)
- Ферганская область: 23 800 сум (898,28 тенге)
- Хорезмская область: 28 300 сум (1068,13 тенге)
- Ташкент: 30 400 сум (1147,39 тенге)
Цены фиксируются регистратором цен и могут меняться в зависимости от времени и места. В расчетах учитываются только средние цены на плов в отдельных заведениях общественного питания (центрах Оша), исключая рестораны и чайные. Подборка заведений обновляется каждый год в январе для объективной оценки изменения цен.
8 сентября 2023 года в Узбекистане был установлен мировой рекорд по приготовлению самой большой порции плова. Вес блюда составил 7 360 кг, что на сегодняшний день является абсолютным рекордом.