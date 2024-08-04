Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 5 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Неглинная, 113−176; Джамбула, 21−30; Северо-Крымская, 95−166; пер. 1-й Северо-Крымский, 1−16; Аргаяшская, 3, 21; Ижевская, 42−64; Чайковского, 133−147; Коммунальная, 57−67; Партизанская, 50−72; Парковая (Колхозный), 22; Кутаисская, 2−18; Актюбинская (Колхозный), 1−40; Тепличная, 63; пер. Батайский, 1−21; пер. Депутатский, 20−29; Развития, 1−25; пер. 2-й Северо-Крымский, 1−9 — с 09:00 до 19:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— пр. Комсомольский, 48 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— 1-я Херсонская, 1−64; 2-я Херсонская, 1а-14; Гродненская, 1−19; Шлюзовая, 1−19; Куйбышева, 60−78; 3-я Осташковская, 2−8 — с 08:00 до 18:00;
— ч/с: Рязанская, 11, 18-А; Полянка, 6-А-19; Салавата Юлаева, 1−5; Кудрина, 8−10 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Руставели, 22 (подъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00;
— Новороссийская, 95, 97 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Трудовая, 35; Сталеваров, 3-А, 3-Б — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Клубная, 1, 2, 4, 6; Станционная, 16, 16-А; Лермонтова, 3, 5, 7; Советская, 13, 15, 15-А, 17, 19; Челябинская, 5, 7 — с 09:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 8 (подъезды 1−6); 9 (подъезд 1) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Цвиллинга, 56, 56-Б, 58, 58/1; Орджоникидзе, 35 — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Героев Танкограда, 114 (подъезды 3−5); Салютная, 18 (подъезды 1, 2). 20 (подъезды 1, 2), 26 (подъезд 1) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Мамина, 9-А, 11, 11-Б, 11-В; пер. Мамина, 6-А, 6-Б, 6-В — с 08:00 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Сони Кривой, 67 (подъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.