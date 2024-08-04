ТАСС: Савельев заплатил за убийство в 10 раз больше, чем растратил Ионов

«Пестунов согласился, но только для вида, сообщив в тот же день о поступившем ему заказе в правоохранительные органы. С тех пор все его встречи и разговоры с Нефедовым и Дюковым записывались. Интересно, что в ходе встреч с сенатором Нефедов назначил цену убийства не в $50 тыс., а в $100 тыс. — половину этой суммы он решил оставить себе, не ставя в известность заказчика», — говорится в материале.