Что нельзя делать в Китае туристам — в быту и в общении

Торговаться можно и нужно — но только на рынках. «На китайском рынке нельзя покупать вещь по цене, которую вам первоначально назвали китайцы. Она точно ниже вдвое, а то и втрое. Не стесняйтесь торговаться, если вы не торгуетесь, то в глазах китайца вы не умеете покупать», — предупредила Казакова. Но тут, по ее словам, есть нюанс: сбивать цену можно только в случае, если вы твердо решили приобрести товар, из чистого азарта этого делать не стоит.