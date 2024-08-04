Дожди и туманы накроют Свердловскую область

Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
5, 6 и 7 августа в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди, ночью и утром местами туман.
В понедельник, 5 августа, воздух в Свердловской области днем прогреется до +25°С. Во вторник, 6 августа, ожидает +19…+24°С, на крайнем севере до +16°С.
7 августа станет чуть-чуть прохладнее, столбики термометров установятся на отметках в южных районах +18…+23°С, в северных +13…+18°С.
Ранее МЧС продлило предупреждение о сильных дождях на Среднем Урале.