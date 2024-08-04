Сильная жара и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В Северо-Казахстанской области, по данным синоптиков, ожидаются гроза, шквал, днем град, а в Кызылординской области из-за жары сохраняется высокая пожарная опасность. Завтра на севере, востоке Павлодарской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, а также порывистый ветер до 20 м/с. 5 августа в Атырауской области — сильная жара 35−39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.