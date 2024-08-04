Сильная жара и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Завтра в Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Мангистауской области 5 августа ожидается гроза.
Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38 градусов. Гроза
В Северо-Казахстанской области, по данным синоптиков, ожидаются гроза, шквал, днем град, а в Кызылординской области из-за жары сохраняется высокая пожарная опасность. Завтра на севере, востоке Павлодарской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, а также порывистый ветер до 20 м/с. 5 августа в Атырауской области — сильная жара 35−39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.
При этом в Восточно-Казахстанской области завтра будет сильный дождь, град, шквал. Ночью на большей части области ожидается гроза. В центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Абай 5 августа днем прогнозируется временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью гроза. Непогода завтра ожидается и в Западно-Казахстанской области. Гроза и град будут сменяться сильной жарой до 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
5 августа в Акмолинской области прогнозируется гроза, днем град, шквал, а в области Ұлытау — сильная жара 35 градусов. Завтра днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−37 градусов. 5 августа ночью в Карагандинской области ожидается гроза. В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность.