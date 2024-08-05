Оптовые цены на бензин в Омске неоднозначно изменились

Ситуация сложилась неоднозначная. Так, цена одной тонны бензина марки АИ-92 опустилась с 59 400 рублей до 58 600 рублей. По подсчетам «СуперОмска», стоимость одного литра стала ниже на 60 копеек, то есть примерно* с 44,2 рублей до 43,6 рублей за один литр.