Оптовые цены на бензин в Омске неоднозначно изменились

Ситуация сложилась неоднозначная. Так, цена одной тонны бензина марки АИ-92 опустилась с 59 400 рублей до 58 600 рублей. По подсчетам «СуперОмска», стоимость одного литра стала ниже на 60 копеек, то есть примерно* с 44,2 рублей до 43,6 рублей за один литр.
Бензин марки АИ-95, напротив, подорожал. В середине июля стоимость одной тонны составляла 68 850 рублей, тогда как теперь — 72 350 рублей. Таким образом, цена за литр выросла с почти* 52 рублей за литр до 54,6 рублей за литр.
Неизменной осталась цена дизельного летнего топлива — 65 400 рублей за одну тонну, то есть около* 54,6 рублей за один литр.
*По подсчетам «СуперОмска».