В Минске проводится реконструкция отдела ЗАГС Заводского района

Как отметил глава районной администрации Владимир Шибеко, работы существенно ускорились, определены четкие сроки проведения реконструкции. На объекте проводятся оперативные совещания, обсуждаются вопросы поставки оборудования, цветовые решения мебели.
«Реконструкция идет в соответствии с графиком, обеспечены строителями, — отметил Владимир Шибеко. — В некоторой степени работы ведутся опережающими темпами. Есть определенные моменты, но вместе с заказчиком, исполнителями их удается решать».
Как сообщается на сайте районной администрации, временно с 9 апреля отдел ЗАГСа располагается по ул. Алтайская, 64/1. Номера телефонов сохраняются прежние.
Объект включен в инвестиционную программу столицы, разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Выполнены все демонтажные работы, уложены перегородки из гипсокартона, подготовлены стены под устройство декоративной штукатурки и покраску, проводится облицовка помещений плиткой. Выполнены все работы по установке вентиляции, кондиционированию, электрике, водопроводу и канализации. Проведен монтаж каркасов витражей и алюминиевых перегородок, окна заменены на пластиковые, отработан декоративной штукатуркой фасад дворовой части.
Проектом предусмотрена капитальная реконструкция зала торжественной регистрации со смежными комнатами отдыха, а также подсобных помещений, гардеробных комнат для персонала и посетителей. В холле установят большой телевизионный экран. Обновятся системы пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и автоматики задымления помещений, охранной сигнализации и видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции, водо- и теплоснабжения, системы электронного управления очередью.
В кабинетах руководителей и специалистов загса, службы «Одно окно», а также в комнатах жениха и невесты, архивном, подсобном и помещении отдыха, туалетах будет проведена внутренняя отделка. Предусмотрено устройство двух входов с улицы для распределения потоков людей (для торжественных церемоний и административных процедур) и создание условий безбарьерной среды.
В Минске проводится реконструкция отдела ЗАГС Заводского района
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проводится реконструкция отдела ЗАГС Заводского района. Как продвигаются работы, рассказали в администрации Заводского района Минска.
Как отметил глава районной администрации Владимир Шибеко, работы существенно ускорились, определены четкие сроки проведения реконструкции. На объекте проводятся оперативные совещания, обсуждаются вопросы поставки оборудования, цветовые решения мебели.