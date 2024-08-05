В небе над Пермским краем прольется звездопад Персеиды

— Максимум активности метеорного потока Персеиды начнется 12 августа с 23.00. Главное условие для наблюдения — это ясная погода. Наблюдать это явление лучше за городом, при этом не обязательно иметь бинокль, метеоры, при хорошей погоде, будут видны невооруженным глазом, но с биноклем будет немного интернесее, — говорит Францев.