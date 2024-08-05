В небе над Пермским краем прольется звездопад Персеиды

В конце следующей недели жители Пермского края смогут полюбоваться звездопадом Персеиды. Как рассказал «КП»-Пермь" лектор Пермского планетария Виталий Францев, яркое астрономическое событие начнется в ночь на 10 августа и закончится в ночь на 14 августа.
— Максимум активности метеорного потока Персеиды начнется 12 августа с 23.00. Главное условие для наблюдения — это ясная погода. Наблюдать это явление лучше за городом, при этом не обязательно иметь бинокль, метеоры, при хорошей погоде, будут видны невооруженным глазом, но с биноклем будет немного интернесее, — говорит Францев.
КСТАТИ.
Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Число метеоров, обычно, достигает до 60 в час.
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