Эколог призвал не приглашать туристов в Актау

По словам эксперта, в сети появляется все больше роликов, на которых блогеры снимают красивые виды Актау и призывают туристов посетить город. Однако, по мнению Адильбека Козыбакова, в регионе есть одна серьезная проблема, которая не позволяет принимать гостей.
«В сети “гуляет” видеоролик, где известный казахстанский блогер Сергазы Токтарбек (Seka) призывает людей приезжать в Актау, показывая красоту и чистоту, снимая набережную 15 микрорайона. Я, как житель и патриот, с одной стороны поддерживаю, но с другой стороны он показывает только плюсы, а хотя есть существенные минусы — та же нехватка воды. Я считаю, что пока не решили проблему с питьевой водой, не надо нам приглашать туристов. Нужно “притормозить” бешено рекламировать новые жилые комплексы, учитывая дефицит воды», — призывает Адильбек Козыбаков.
Напомним, Актау испытывает проблемы с водой. В июле жители города перекрывали дорогу, из-за отсутствия воды. Актаусцы сообщили, что они подготовили петицию, в которой отразили все проблемы, связанные с водоснабжением и обеспечением питьевой водой горожан. Авторы петиции призывают ввести запрет на строительство новых микрорайонов в городе, которые, по их мнению, создадут дополнительную нагрузку на коммунальные сети и усугубят дефицит питьевой воды.
Кроме того, отмечается необходимость расширения опреснительного завода «Каспий».