Эколог призвал не приглашать туристов в Актау

«В сети “гуляет” видеоролик, где известный казахстанский блогер Сергазы Токтарбек (Seka) призывает людей приезжать в Актау, показывая красоту и чистоту, снимая набережную 15 микрорайона. Я, как житель и патриот, с одной стороны поддерживаю, но с другой стороны он показывает только плюсы, а хотя есть существенные минусы — та же нехватка воды. Я считаю, что пока не решили проблему с питьевой водой, не надо нам приглашать туристов. Нужно “притормозить” бешено рекламировать новые жилые комплексы, учитывая дефицит воды», — призывает Адильбек Козыбаков.