Фигуры высшего пилотажа под проливным дождем: Как прошло авиашоу в Нижнем Новгороде

Одним из самых долгожданных событий этой недели было выступление авиационной группы «Стрижи», которое должно было состояться над акваторией Волги и Оки в Нижнем Новгороде. На шоу, посвященном 120-летию легендарного летчика Валерия Чкалова, должны были продемонстрировать все известные на сегодняшний день фигуры высшего пилотажа, среди которых «Пеленг», «Пирамида», «Конверт», «Звезда», «Стрела» и «Копье». Однако в дело вмешалась погода.
Полюбоваться авиашоу в Нижнем Новгороде можно было в трех локациях — Стрелке, набережной Федоровского и Нижневолжской набережной. На каждой из них задолго до начала шоу уже было яблоку негде упасть. Многие нижегородцы пришли целыми семьями — с детьми и супругами.
— Ой, мы еще когда весной прочитали, что такое шоу планируется, сразу решили пойти, — признается нижегородка Наталья Киселева. — Мы любим такие штуки! Да и детям показать полеты МиГов хотелось.
С самого утра в Нижнем Новгороде светило солнце. Однако чем ближе было время шоу, тем больше тучек появлялось в небе. А перед самым началом в центре города хлынул залповый ливень. Дождь шел буквально сплошной стеной.
— Мы промокли до нитки, — рассказывает нижегородка Виктория Огородова, ожидавшая начала шоу на набережной Федоровского. — Как только хлынул дождь, сразу кинулись прятаться. Правда, здесь особо спрятаться-то негде было — забежали под козырек дома. Там и сбились в кучку.
Увидев такой разгул стихии, многие начали расходиться и разъезжаться. Тем более, что некоторые были уверены, что в такой ливень и грозу, летчики не станут подниматься в небо. Однако стихия их не испугала.
— Красавчики! Под таким дождем летать! Когда скрылись из вида, и загремел гром, мы очень за вас испугались, — тут же принялись писать нижегородцы в группе «Стрижей».
Конечно, полную программу в такую погоду отлетать не получилось, поэтому ее пришлось сократить. Но нижегородцы все равно остались довольны.
— Когда хлынул дождь, мы с сыном ринулись к первой попавшейся машине, — рассказала нижегородка Виктория Трифонова, ожидавшая начала шоу на Стрелке. — И, представляете, совершенно чужие люди нас не только пустили в машину укрыться от дождя, но и довезли потом до метро. Так что на авиашоу можно и новых друзей найти.