Фигуры высшего пилотажа под проливным дождем: Как прошло авиашоу в Нижнем Новгороде

— Когда хлынул дождь, мы с сыном ринулись к первой попавшейся машине, — рассказала нижегородка Виктория Трифонова, ожидавшая начала шоу на Стрелке. — И, представляете, совершенно чужие люди нас не только пустили в машину укрыться от дождя, но и довезли потом до метро. Так что на авиашоу можно и новых друзей найти.