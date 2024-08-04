Грозы, дожди и жара ожидаются 5 июля на территории РК

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Семей ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.