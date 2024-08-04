Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков ездил в Польшу по линии церкви

«У нас с ним разные взгляды. Мы понимаем, для чего все делается, а он считает, что нашему государству якобы “не нужно было все это начинать”. И чтобы наши разговоры каждый раз не заканчивались ссорами, мы решили политические вопросы не обсуждать, чтобы не разрушить отношения. Но разговоров, что он намерен воевать на стороне Украины, мы от него не слышали. Он не воинственный человек. В армию не ходил по состоянию здоровья. Такое ощущение, что ему хорошо промыли мозги, кто-то втянул его в эту историю», — рассказали Серебряковы.