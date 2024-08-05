Пермский бизнес-инкубатор возглавила бизнес-тренер Екатерина Трунина

Пост руководителя пермского бизнес-инкубатора заняла бизнеса-тренер Екатерина Трунина, сообщает «Ъ-Прикамье».
Она приступила к исполнению обязанностей 1 августа. Ранее пост директора учреждения занимала Елизавета Саксонова.
Как следует из открытых источников, Екатерина Трунина — выпускница Пермской сельхозакадемии. Она окончила вуз в 2003 году. В 2022 году получила дополнительное образование в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» по специальности MBA (Master of Business Administration).
На странице Екатерины Труниной в соцсети «Вконтакте» указано: «Детское развлекательное оборудование. Проектирование, поставка, запуск! Выстраиваю коммерческие подразделения на предприятиях!».
Как уточняет «Ъ-Прикамье», госпожа Трунина ранее занимала должности коммерческого директора ООО «Спарта» и ГК «Авира» и проектного управляющего издательского дома «КоммерсантЪ». Помимо этого, работала в сфере продаж на руководящих постах.
Напомним, пермский бизнес-инкубатор был создан в Перми в 2011 году. Он является учреждением департамента экономики и промышленной политики администрации города. Среди основных направлений бизнес-инкубатора — проведение ярмарок и продажа товаров, размещение в Перми торговых прилавков, развитие малого и среднего бизнеса.