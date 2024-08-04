Поклонская ответила протоиерею Ткачеву, зачем женщине власть

До этого настоятель храма Троицы в Хохлах утверждал, что женщины «осатанели от того, что мужчин нормальных мало». «А если мужик нормальный, то будет все нормально», — уверен он. Священник также заявлял, что муж должен любить свою жену так, как «Иисус Христос любит церковь». «А Иисус Христос как любит церковь? Он из великой славы, от Небесного царства пришел на землю, в эту грязь человеческую, и стал таким, как мы, он унизился. Это все равно что царь взял бы себе в жены бедняжку какую-нибудь», — говорил он.